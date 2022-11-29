В граничащем с Украиной регионе опровергли срочное укомплектование полицейских

Глава Белгородской области Гладков опроверг слухи о срочном укомплектовании полицейских

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» опроверг слухи о срочном укомплектовании полицейских, которые появились в ряде региональных СМИ.

Согласно поступившей информации, сотрудникам полиции якобы приказали в срочном порядке закупить обмундирование и продуктовый запас на два дня.

«Никто полицейским задания не давал купить еду и обмундирование на два дня, все в штатном режиме. У нас не самая простая ситуация. Но все силовые структуры на месте, работают в том режиме, в котором все мы сейчас находимся», — подчеркнул глава граничащего с Украиной региона.

Гладков также опроверг информацию о якобы готовящемся наступлении на населенные пункты Шебекино и Валуйки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назвал подобные сведения фейками.

Ранее стало известно, что в Белгороде появилась интерактивная карта помещений, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра российского города Валентин Демидов.