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14:23, 29 ноября 2022Среда обитания

Катя Лель ответила на вопрос об эмиграции из России

Певица Катя Лель заявила, что не планирует эмигрировать из России
Катя Лель

Катя Лель. Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ

Российская певица и автор песен Катя Лель ответила на вопрос о том, планирует ли она эмигрировать из России. Свою позицию она объяснила в разговоре с Teleprogramma.pro.

Во время интервью певицу спросили, не планирует ли она уезжать в другую страну, как некоторые из ее коллег. По словам Лель, она решила остаться в стране. «Я люблю свою страну. Я, к счастью, патриот и не собираюсь никуда уезжать. Не дождетесь!» — заявила певица.

Артистка также уточнила, что уже составила завещание. Свое решение она объяснила непредсказуемостью жизни и стремлением защитить своего ребенка.

В октябре 2022 года телеведущая Ксения Бородина заявила, что будет жить в России при любых обстоятельствах и не планирует переезжать в другую страну. Она уточнила, что именно в Москве находятся ее дом, близкие люди и друзья, а также работа.

Нина Ташевская
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