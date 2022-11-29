Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:46, 29 ноября 2022Силовые структуры

Бывший главбух Следственного комитета России получил срок из-за игромании

Страдающий игроманией экс-главбух СКР Петербурга получил 5 лет за растрату 306 млн рублей

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам колонии бывшего главного бухгалтера городского управления Следственного комитета России (СКР) Дмитрия Ковальчука за хищение 306 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Растрата»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд также обязал его возместить СКР материальный ущерб.

Из материалов дела следует, что Ковальчук, занимавший должность руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СКР по Петербургу, с 7 июля 2017-го по 11 ноября 2020 года, воспользовавшись служебным положением, похитил 306 миллионов рублей, принадлежащих ведомству.

Подсудимый полностью признал вину и заявил, что он зависимый игроман и не смог остановить себя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о продолжении наступления на донецком направлении
Достижение ипотечных рекордов в России поставили под сомнение
Российским туристам стали доступны туры на «экзотические» горнолыжные курорты
В МИД объяснили трату миллионов рублей на билеты в Большой театр
Кибератака вывела из строя правительство целой страны
Швейцарские юристы отказались представлять Валиеву на слушаниях в CAS
Starlink подняла стоимость услуг для Украины
В российском регионе запретили запускать дроны и беспилотники
Российскую компанию обязали сменить название из-за ассоциаций с государством
Диетолог подсказала неочевидный согревающий в холод продукт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.