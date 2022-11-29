Бывший главбух Следственного комитета России получил срок из-за игромании

Страдающий игроманией экс-главбух СКР Петербурга получил 5 лет за растрату 306 млн рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам колонии бывшего главного бухгалтера городского управления Следственного комитета России (СКР) Дмитрия Ковальчука за хищение 306 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Растрата»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд также обязал его возместить СКР материальный ущерб.

Из материалов дела следует, что Ковальчук, занимавший должность руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СКР по Петербургу, с 7 июля 2017-го по 11 ноября 2020 года, воспользовавшись служебным положением, похитил 306 миллионов рублей, принадлежащих ведомству.

Подсудимый полностью признал вину и заявил, что он зависимый игроман и не смог остановить себя.