Европе предрекли тяжелый миграционный кризис

Аналитик Асафов заявил о возможном миграционном кризисе в Европе

Миграционный кризис из-за волны украинских беженцев в Европе может быть тяжелее кризиса 2015 года. Эта проблема, в свою очередь, наложится на энергетические и экономические проблемы стран ЕС, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политический аналитик Александр Асафов.

«Вопрос миграции из Украины из-за холода и проблем с энергетикой остается открытым. Дело в том, что поток беженцев во многом ограничен теми заградительными мерами, которые предприняла сама страна, чтобы не выпустить мужчин, годных к мобилизации, — сказал Асафов. — Дело в том, что возможность выехать из страны отменена даже для инвалидов призывного возраста».

Тем не менее фактор миграции, считает политолог, остается достаточно острым для Европы. По его словам, он может стать новой колоссальной проблемой, которая по напряженности превысит миграционный кризис 2015 года.

Ранее стало известно, что жители Германии расхотели помогать Киеву, это желание ослабевает прямо пропорционально количеству украинских беженцев в стране. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Как утверждает издание, гостеприимство немцев по отношению к новым беженцам с Украины ослабевает по мере того, как приходит усталость и «осознание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приема мигрантов».