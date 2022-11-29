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23:51, 29 ноября 2022Россия

Умерла академик РАН Галина Савельева

Академик РАН Галина Савельева умерла в возрасте 94 лет
Галина Савельева

Галина Савельева. Фото: Михаил Метцель / пресс-служба президента РФ / РИА Новости

Заслуженный врач России, Герой Труда, академик РАН Галина Савельева умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Как отметил столичный глава Сергей Собянин, Савельева создала ведущую в России школу акушеров-гинекологов, а также стояла у истоков перинатологии в стране. «Ее фундаментальные исследования позволили разработать и внедрить в практику многие современные методы реанимации и интенсивной терапии новорожденных», — добавил он.

Галина Савельева работала в медицине более 70 лет. В 1951 году она окончила Второй Московский медицинский институт имени Н.И. Пирогова, а затем — клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии в городской клинической больнице №1 города Москвы.

Она написала более 550 научных работ, в том числе 17 монографий. Более 45 лет она возглавляла кафедру акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова в качестве академика РАН, после чего стала почетным заведующим кафедрой.

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Марина Совина
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