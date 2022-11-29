Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:00, 29 ноября 2022Культура

Коллега высказалась о смерти 37-летней актрисы Театра Луны

Коллега умершей актрисы Театра Луны Стешенко Кондулайнен назвала ее смерть внезапной
Елена Кондулайнен

Елена Кондулайнен. Фото: «Театр Луны»

Смерть актрисы Наталии Стешенко была внезапной, поделилась ее коллега в Театре Луны, заслуженная артистка России Елена Кондулайнен. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что Стешенко ни на что не жаловалась.

Утром 29 ноября стало известно, что умерла 37-летняя актриса Театра Луны Наталия Стешенко. Уточняется, что актриса была найдена мертвой в своей квартире на Ростовской набережной. Причина смерти пока неизвестна. Видимых признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено. Обстоятельства случившегося выясняются.

Внезапная смерть. Просто шок

Елена Кондулайнензаслуженная артистка России

«Наталия всегда была весела и всегда хорошо держалась и на репетициях, и на спектаклях. Ни на что не жаловалась. Она была очень талантливой и с хорошим характером», — сказала Кондулайнен.

Заслуженная артистка России поделилась, что видела у Наталии большое будущее. «Когда смотришь на молодых, кажется, что у них все впереди. А вот жизнь так непредсказуема. Надо себя беречь», — добавила она.

Наталия Стешенко родилась в городе Павлодар, Казахстан, в 1984 году, окончила ВГИК. Работала в Театре Луны. Стешенко известна по ролям в сериалах «Лига обманутых женщин» и «Инспектор Купер».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
В Кремле порассуждали о готовности Киева к переговорам с Москвой
Германия получит миллионы тонн газа из Катара
В двух областях Украины начались аварийные отключения света
В НАТО вернулись к идее передачи истребителей для ВСУ
Планировавший убить следователей по делу Галявиева признан невменяемым
Песков рассказал о реакции Путина на отставку Кудрина
На границе с Ростовской областью удар из HIMARS повредил железную дорогу
В Совфеде рекомендовали одобрить закон о запрете пропаганды ЛГБТ
В России перенесли запуск спутников «Экспресс»
Москвичи назвали желаемую сумму накоплений на 2023 год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.