Коллега высказалась о смерти 37-летней актрисы Театра Луны
Смерть актрисы Наталии Стешенко была внезапной, поделилась ее коллега в Театре Луны, заслуженная артистка России Елена Кондулайнен. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что Стешенко ни на что не жаловалась.
Утром 29 ноября стало известно, что умерла 37-летняя актриса Театра Луны Наталия Стешенко. Уточняется, что актриса была найдена мертвой в своей квартире на Ростовской набережной. Причина смерти пока неизвестна. Видимых признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено. Обстоятельства случившегося выясняются.
Внезапная смерть. Просто шок
«Наталия всегда была весела и всегда хорошо держалась и на репетициях, и на спектаклях. Ни на что не жаловалась. Она была очень талантливой и с хорошим характером», — сказала Кондулайнен.
Заслуженная артистка России поделилась, что видела у Наталии большое будущее. «Когда смотришь на молодых, кажется, что у них все впереди. А вот жизнь так непредсказуема. Надо себя беречь», — добавила она.
Наталия Стешенко родилась в городе Павлодар, Казахстан, в 1984 году, окончила ВГИК. Работала в Театре Луны. Стешенко известна по ролям в сериалах «Лига обманутых женщин» и «Инспектор Купер».