Коллега высказалась о смерти 37-летней актрисы Театра Луны

Коллега умершей актрисы Театра Луны Стешенко Кондулайнен назвала ее смерть внезапной

Смерть актрисы Наталии Стешенко была внезапной, поделилась ее коллега в Театре Луны, заслуженная артистка России Елена Кондулайнен. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что Стешенко ни на что не жаловалась.

Утром 29 ноября стало известно, что умерла 37-летняя актриса Театра Луны Наталия Стешенко. Уточняется, что актриса была найдена мертвой в своей квартире на Ростовской набережной. Причина смерти пока неизвестна. Видимых признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено. Обстоятельства случившегося выясняются.

Внезапная смерть. Просто шок Елена Кондулайнен заслуженная артистка России

«Наталия всегда была весела и всегда хорошо держалась и на репетициях, и на спектаклях. Ни на что не жаловалась. Она была очень талантливой и с хорошим характером», — сказала Кондулайнен.

Заслуженная артистка России поделилась, что видела у Наталии большое будущее. «Когда смотришь на молодых, кажется, что у них все впереди. А вот жизнь так непредсказуема. Надо себя беречь», — добавила она.

Наталия Стешенко родилась в городе Павлодар, Казахстан, в 1984 году, окончила ВГИК. Работала в Театре Луны. Стешенко известна по ролям в сериалах «Лига обманутых женщин» и «Инспектор Купер».

