«Норникель» и академики РАН оценили влияние человека на природу Арктики

«Норникель» и ученые РАН подвели итоги Большой научной экспедиции по Арктике

Компания «Норникель» и ученые Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) подвели итоги Большой научной экспедиции. Об этом сообщает «Северный город».

По информации издания, специалисты изучили биоразнообразие жизни и оценили влияние человека на природу Арктики. Исследования проводились в Мурманской области, а также Забайкальском и Красноярском краях. «Норникель» планирует использовать полученные данные в разработке программ по сохранению и мониторингу экосистемы.

Как рассказал руководитель Большой научной экспедиции, директор института систематики экологии животных СО РАН Виктор Глупов, серьезное воздействие на экологию Норильска началось еще в 1930-е годы XX века. При этом влияние промышленных выбросов на некоторые виды животных оказалось не так велико, как ожидали ученые. «Те же зайцы и некоторые птицы высоко адаптивны. Есть, конечно, индикаторные виды очень хрупкие и весьма чувствительные к любому загрязнению. Но в целом биоценозы оказались весьма устойчивы к выбросам, за исключением случаев, когда они оказываются непосредственно на территории работающего металлургического предприятия», — рассказал Глупов.

Кроме того, ученый оценил благотворное влияние на экологию Арктики «Серной программы» компании «Норникель». По его словам, благодаря этому выбросы диоксида серы в воздух Норильска сократятся практически на 80 процентов.

Глупов также подчеркнул, что исследования подобного масштаба не проводились три десятилетия. «В Забайкальском крае исследования проведены на площади около восьми тысяч квадратных километров, в Норильске — более 30 тысяч квадратных километров», — сообщил он.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина отметила, что сокращение биоразнообразия фиксируют ученые всего мира. «Это большая проблема, и я рада, что в России проводится серьезная научная работа. Мы сможем вместе вырабатывать необходимые шаги, чтобы биоразнообразие не просто не сокращалось, а могло развиваться», — заявила она.

Ранее «Полярный фонд» предоставил результаты Большой научной экологической экспедиции, проведенной при поддержке «Норникеля» на территории Таймыра и Норильского промышленного района в 2021 году. В рамках нее специалисты изучили состояние и загрязнение компонентов экосистемы и части водосборного бассейна реки Пясины, которая подверглась разливу нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3. Доктор химических наук Ефим Бродский заявил, что содержание нефтепродуктов в отдельных образцах рыб оказалось сравнительно небольшим. В большинстве образцов оно составляло 0,1–0,5 микрограмма на грамм. По словам ученого, это близко к уровню «химического шума».