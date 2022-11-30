Домашний медведь растерзал хозяина

The Mainichi: в Японии медведь напал на зашедшего в клетку хозяина и растерзал его

В японском городе Мацумото, префектура Нагано, домашний медведь напал на зашедшего в его клетку хозяина и растерзал его. Об этом сообщает The Mainichi.

В 2004 году Акира Маруяма, которому сейчас 75 лет, получил разрешение на содержание медведя. Метровый самец гималайского медведя жил в клетке, которая стояла на территории дома японца.

После нападения родственники нашли японца в клетке, он был без сознания. По всему его телу были следы от укусов животного. Мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Позднее медведя нашел и застрелил член ассоциации охотников.

В мае проводилась проверка состояния клетки и замка, но никаких проблем выявлено не было.

Ранее сообщалось, что домашний бегемот растерзал хозяина из провинции Фри-Стейт, ЮАР, когда тот решил прокатиться на нем. Мужчина заявлял, что относится к бегемоту как к сыну, и даже сам чистил животному зубы.