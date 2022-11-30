Поздравления и новогодние подарки бойцам СВО доставят Деды Морозы и Снегурочки

Новогодние подарки защитникам ДНР и ЛНР привезут Дед Мороз и Снегурочка

Заместитель руководителя Исполкома «Народного фронта» Борис Подольный презентовал новогодние подарки, предназначенные для тех, кто участвует в защите территорий России, и рассказал каким образом и кем, будут доставлены поздравления на передовую.

В июне 2022 года «Народный Фронт» презентовал проект «Все для победы!» и объявил сбор средств для поддержки участников СВО на территории ДНР и ЛНР. Лето закончилось, осенью территории вошли в состав России, но на дворе уже зима. А тем, кто защищает территории нашей страны возможно еще больше, чем обывателям нужно напоминание о доме и празднике. В октябре в рамках проекта «Все для победы!» был запущен сбор «Новогодний», средства от которого пойдут на реализацию насущных желаний защитников Донбасса и Новороссии.

Помимо столь необходимых автомобилей повышенной проходимости, а именно привычных и надежных УАЗ Патриот и Лада Нива 4х4, на которых, собственно, и отправятся к адресатам подарки, это тепловизоры и коптеры. Также бойцы получат теплые наборы, в которые входят шапка, перчатки и баф.

Вот что рассказал про машины, которые отправиться нести тяжелую службу Борис Подольный: «Вот ребята, на самом деле последнее время молятся на российский автопром. Потому что ремонтопригодность очень высокая. И они могут на месте при помощи напильника, молотка и изоленты починить почти все, что угодно. И что самое главное — быстро». Всего в разные боевые части, по его словам, отправится 55 автомобилей.

Еще одним «теплым» сюрпризом станут мобильные бани. При этом по словам Подольного бани были серьезно доработаны для «прохождения военной службы». Были усилены элементы конструкций для большей долговечности, а также разработана специальная модификация походной печки. В ней был увеличен бак для воды, и изменена система нагрева для ускорения процесса.

Представителями народного проекта «Все для победы!» являются такие известные люди как: Дмитрий Певцов (народный артист России, депутат Госдумы), Николай Долгачев (специальный корреспондент ВГТРК), Алексей Кручинин (военный корреспондент Первого канала), Полина Цветкова (телеведущая Первого канала), Руслан Осташко (телеведущий Первого канала), Жанна Рябцева, (депутат Госдумы). Именно они возьмут вместе с другими пусть и менее известными, но не менее важными участниками «Народного фронта» на себя роль дедов морозов и снегурочек и доставят бойцам подарки и теплые слова, отправившись из предпраздничной Москвы на передовую. Вместе с ними поздравлять участников СВО отправится и настоящий Дед Мороз из Великого Устюга.

«Они (бойцы) помнят, что их любят, им важны теплые слова к которые мы им передаем. На самом деле зачастую это для них важнее даже того, что мы им привозим», — добавил в заключение Борис Подольный.

Поучаствовать в том, чтобы праздник состоялся и на линии соприкосновения, и в ближайшем тылу, может любой неравнодушный человек. Любую посильную сумму можно перевести на сайте проекта «Все для победы!». Ведь новогоднее настроение нужно всем.

