Байден повременил с критикой Си из-за протестов в Китае

Президент США Байден повременил с критикой в адрес Си Цзиньпина из-за протестов в КНР

Президент США Джо Байден внимательно наблюдает за выступлениями против антиковидных мер по всему Китаю, однако не выступает с открытой критикой в адрес китайского правительства и проявляет осторожность в поддержке тех, кто выступает против председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет The Hill.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, например, говорила, что «люди имеют право протестовать без опасений». Тем не менее, она не говорила, прикладывают ли США усилия по поддержке или помощи китайским гражданам.

Другие представители администрации Байдена также сдержали критику в адрес Пекина. С резкими заявлениями повременил и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Он ограничился словами о том, что протестующие должны «иметь возможность [выражать недовольство] мирным путем».

Издание предполагает, что вялая реакция связана с тем, что Байден хочет стабилизировать отношения с китайским лидером. А открытые и резкие заявления о поддержке протестующих могут сыграть негативную роль, позволив властям КНР использовать нарратив об иностранном влиянии.

Протесты продолжаются с прошлой недели. Поводом стал пожар в городе Урумчи в Синцзяне, в результате которого погибли 10 человек. Тогда сообщалось, что из-за ограничений на передвижение, введенных из-за COVID-19, не удалось спасти людей. Акции, помимо Урумчи, прошли в Пекине, Гуанчжоу, Ухане и Шанхае.

Протестующие требуют ослабить коронавирусные ограничения, некоторые также настаивали на отставке председателя КНР Си Цзиньпина. Власти жестко разгоняют митинги.