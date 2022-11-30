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15:02, 30 ноября 2022Экономика

У китайской экономики начались серьезные проблемы

Индекс деловой активности Китая сокращается второй месяц подряд

Фото: Tingshu Wang / REUTERS

Индекс деловой активности (PMI) Китая в промышленном секторе по итогам ноября снизился до 48 пунктов. Это худший показатель промышленной активности в стране с апреля, пишет Reuters со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Промышленная активность КНР сокращается второй месяц подряд. PMI выше 50 пунктов отражает рост активности, а ниже — ее замедление. PMI сферы услуг в ноябре упал до 46,7 пункта, также максимальными темпами с апреля.

У китайской экономики начались серьезные проблемы из-за роста заболеваемости COVID-19 и введения жестких карантинных мер во многих регионах страны. Это повлекло за собой в том числе закрытие заводов. «Cитуация с вирусом продолжает ухудшаться и будет сильно влиять на экономику в 2023 году», — сказала экономист Capital Economics по Китаю Шеана Юэ.

Автопроизводители столкнулись с дефицитом комплектующих в Китае из-за жесткой политики властей по ограничению распространения COVID-19, что заставило компании закрывать производственные линии и останавливать работу целых заводов.

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Платон Щукин
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