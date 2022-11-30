Яндекс Go и Дептранс Москвы помогут маломобильным пассажирам вызвать такси

В Яндекс Go появилась возможность заказа такси для людей в инвалидных креслах

В Яндекс Go появилась возможность заказа такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Новая услуга стала результатом сотрудничества Яндекс Такси и Департамента транспорта Москвы. Стороны договорились о развитии этого направления еще год назад. Кроме того, Яндекс Такси принял решение не брать комиссию с заказов по тарифу «Специальный», чтобы таксопарк и водители получали всю сумму, которая указана в приложении у пассажиров.

Теперь в рамках тарифа «Специальный» можно вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником — машина приедет в пределах 30 минут. Новый сервис поможет с комфортом перемещаться по Москве, добраться до аэропорта или вернуться в город.

Тариф «Специальный» особенно пригодится тем, кто передвигается в тяжелых электрических креслах, которые для перевозки нужно закреплять в салоне машины. Тем, кто пользуется складными креслами, микроавтобусы тоже будут удобнее, чем легковые автомобили: не придется пересаживаться в машину из кресла, собирать его, а затем разбирать после поездки.

«Такие большие машины как минивен очень важны для нас и наших подопечных по многим причинам. Во-первых, это комфортно и быстро: минивэн может подъехать прямо к подъезду, а коляска просто заехать на подъемник, — говорит заместитель исполнительного директора благотворительного фонда «Дом с маяком» Ольга Савельева. — Во-вторых, ребенка не надо пересаживать из коляски на пассажирское сидение. Специалисты нашего фонда всегда подбирают коляску специально под конкретного ребенка и под особенности его тела. Учитывается все: наклон, высота. Часто обычное сидение может быть для ребенка или молодого взрослого неудобно и непривычно: из-за специфики строения тела. В-третьих, не нужны стали лишние манипуляции и с самой коляской. Обычно у наших семей по две коляски: электрическая и обычная. Электрическая коляска очень тяжелая и очень громоздкая, она не складывается и весит больше 100 килограммов».

Ранее приходилось пересаживать ребенка из электрической коляски в легкую, на ней довозить до машины, потом пересаживать в автокресло, а коляску складывать в багажник, отмечает Ольга Савельева. Теперь же с минивэном с электрическим подъемником им не нужно совершать все эти манипуляции. Семья может взять с собой ту коляску, которая удобнее ей и ребенку.

«В-четвертых, это особенно важно для ребят из программы 18+. Это взрослые ребята на колясках, многие из которых могут передвигаться сами: они ездят в институты, на работу. Для них важна свобода и удобство перемещения: именно так они чувствуют себя самостоятельными при перемещении по Москве. Это не только физическая помощь, но и психологическая: ощущение того, что хотя бы в каких-то аспектах ты не зависишь от помощи других людей», — добавила Ольга Савельева.

Для поездок по новому тарифу водители должны обладать особыми навыками. Все водители прошли тренинги на нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в поездках, а также научились обращаться с инвалидными креслами, управлять подъемником в машине и правильно парковаться. Разработкой образовательной программы для водителей, которые управляют микроавтобусами, Яндекс Такси занимался совместно с благотворительным фондом «Дом с маяком» и некоммерческой организацией «Пространство равных возможностей».

«Многим людям с инвалидностью, передвигающимся на коляске, сложно или невозможно пересаживаться в обычные легковые автомобили. Другая проблема заключается в том, что коляски с электроприводом имеют большой вес и габариты и не помещаются в обычный багажник, — рассказал руководитель проекта «Инклюзивная планета» фонда «Действуй» Денис Редькин. — В таких ситуациях очень важны автомобили, оборудованные подъемниками или аппарелями, которые позволяют погрузиться в автомобиль прямо в коляске, а также оставаться в ней во время движения без необходимости пересаживаться. Появление таких автомобилей кардинально влияет на мобильность людей с инвалидностью, меняет образ жизни, позволяет активно участвовать в жизни общества».

По словам президента благотворительного фонда «Движение это жизнь» Марины Фомичевой, возможность пользоваться маломобильным подопечным Минивэном с подъемником — неоценимая помощь для их передвижения на реабилитацию, мероприятия и домой. «Теперь решена проблема с коляской: не складываясь, она помещается в машину и загружается в такси с помощью подъемника. Ребенка не надо пересаживать с коляски в такси и обратно, он просто с помощью подъемника на коляске удобно располагается в салоне автомобиля. Это очень полезная опция в такси. Наши мамы давно мечтали о такой возможности, так как дети уже большие и тяжело по несколько раз поднимать и усаживать ребенка, особенно в зимний период. Как здорово, что ещё больше возможностей стало для передвижения наших подопечных!» — отметила она.

Микроавтобусам, приезжающим на заказы, доступны выделенные полосы, поэтому поездка обычно занимает не больше времени, чем на легковом такси.