Актриса Ирина Старшенбаум ответила на вопрос об эмиграции из России

Актриса Ирина Старшенбаум заявила, что не планирует эмигрировать из России

Российская актриса Ирина Старшенбаум ответила на вопрос о том, планирует ли она эмигрировать из России. Свою позицию она объяснила в интервью для «Вокруг ТВ», запись разговора опубликована на YouTube.

На вопрос журналистки о возможном отъезде из страны актриса заявила, что у нее не было подобных мыслей. По словам Старшенбаум, она любит Россию и во время съемок в других местах начинает скучать по дому. «Честно говоря, мне здесь всегда спокойнее. Уже через две недели, находясь не в России на съемках, я начинаю нервничать, я хочу домой. Здесь у меня силы появляются. Здесь мой род, мой дом, моя семья», — объяснила актриса.

В октябре 2022 года телеведущая Ксения Бородина заявила, что будет жить в России при любых обстоятельствах и не планирует переезжать в другую страну. Она уточнила, что именно в Москве находятся ее дом, близкие люди и друзья, а также работа.