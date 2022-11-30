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09:06, 30 ноября 2022Силовые структуры

Задержан глава оставшегося без тепла российского поселка

В Иркутской области задержан глава поселка, в котором без отопления остались 13 домов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Главу Артемовского муниципального образования Иркутской области задержали в рамках уголовного дела по статям 293 («Халатность»), 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщает официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

26 ноября в поселке Артемовский произошла коммунальная авария, из-за которой в тридцатиградусный мороз без отопления остались 13 многоквартирных домов. Быстро восстановить теплоснабжение не смогли. Одна из причин тому — несвоевременное уведомление оперативных служб. Власти муниципалитета сообщили о прорыве труб спустя два дня, 28 ноября.

Закончат ремонтные работы ориентировочно в течение недели. В Артемовске введен режим чрезвычайной ситуации, людям предложили переехать в пункты временного размещения. В администрации муниципалитета прошли обыски, изъята документация.

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Илона Палей
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