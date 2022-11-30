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17:29, 30 ноября 2022Культура

Рэпер T-Killah и его жена Мария Тарасова впервые станут родителями

Рэпер T-Killah и блогер Мария Тарасова впервые станут родителями

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) и его супруга, блогер и журналист Мария Тарасова (Белова) впервые станут родителями. Информацию об этом жена исполнителя подтвердила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя блогер выставила в социальной сети серию фотографий, на которых она запечатлена беременной. Пол ребенка, которого ждет пара, Тарасова не уточнила.

Александр и Мария познакомились в 2018 году в рамках благотворительного проекта Meet For Charity. Спустя некоторое время рэпер сделал предложение своей возлюбленной. Летом 2019 года они поженились. Через год Тарасова выпустила на YouTube фильм «Когда детки? Жизнь с бесплодием», посвященный проблеме социального давления на пары, которые не могут иметь детей.

Ранее 19-летняя актриса, сыгравшая Машу в «Ворониных», объявила о беременности.

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Дениза Мацаева
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