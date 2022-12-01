Россия осудила взрыв в украинском посольстве в Мадриде

Посольство России осудило атаки на посольство Украины и резиденцию президента в Испании

Посольство России в Испании осуждает любые теракты, в том числе атаку на посольство Украины 30 ноября, резиденцию премьера Испании и здание испанского Минобороны. Об этом говорится в публикации российской дипмиссии в Twitter.

«Осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным правоохранительных органов, в украинском посольстве взорвался конверт. Посылка была адресована послу Украины Сергею Погорельцеву. Секретарь дипмиссии передала конверт коменданту, отвечающему за безопасность, и он счел ее подозрительной. Когда сотрудник посольства вышел с посылкой во двор, она взорвалась: он остался жив, но получил травмы руки.

В тот же день еще одну бомбу доставили в офис сарагосской компании Instalaza (производит ракетные системы, ручные гранаты и приборы ночного видения). А 1 декабря подозрительные посылки доставили в Министерство обороны Испании и на авиабазу Торрехон-де-Ардос (провинция Мадрид), а также в резиденцию испанского премьера Педро Санчеса. Их обезвредили.