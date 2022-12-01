ООН запросила у доноров рекордную сумму для помощи Украине

ООН запросила у доноров рекордную сумму в 51 миллиард долларов для борьбы с кризисами

Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к международным донорам с призывом выделить рекордную сумму в 51,5 миллиарда долларов на преодоление различных кризисов, в том числе на помощь Украине, борьбу с последствиями пандемии COVID-19, предотвращение климатической катастрофы. Об этом пишет газета The New York Times.

«Потребности растут, потому что нас поразила война на Украине, COVID, климат и, боюсь, в 2023 году все эти тенденции усилятся», — подчеркнул координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс.

По оценкам организации, в 2023 году около 339 миллионов человек — или каждый 23 человек на планете — будут нуждаться в помощи. Это на 25 процентов больше, чем в 2022 году, и больше, чем население США (третьей по численности населения страны мира). Гриффитс в связи с этим добавил, что глобальные потребности превышают возможности международных агентств по оказанию помощи.

Он также отметил, что Украина «возглавляет список потребностей» в финансировании среди других стран на 2023 год. Так, в 2022-м представители ООН доставили помощь более чем 13 миллионам человек на Украине после начала боевых действий.