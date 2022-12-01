В России выросло количество контрафактных книг

«Ведомости»: в России начали продавать контрафактные бумажные книги на маркетплейсах

В России за последние месяцы выросло количество контрафактных бумажных книг. Одной из основных площадок их продажи стали маркетплейсы. Об этом пишет «Ведомости».

О росте спроса рассказал президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Издательство обнаружило более 200 карточек контрафактных книг на маркетплейсах. Например, копии романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» и нон-фикшн-бестселлеры «Продавец обуви. История компании Nike» Фила Найта и «Думай медленно... Решай быстро» Даниэля Канемана, которые продаются на Wildberries. Цена варьируется в диапазоне 500-600 рублей.

Издательство «Альпина» на маркетплейсах нашло реплики бестселлеров Максима Ильяхова «Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст» и «Ясно, понятно: Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов». Отмечается, что подделку легко распознать по невысокому качеству полиграфии и бумаги.

Ранее сообщалось, что книжная отрасль столкнулась с рядом проблем, в частности, с удорожанием бумажной книги за счет поднявшейся вдвое стоимости типографских услуг. Отмечается уменьшение количества предложений со стороны западных правообладателей более, чем на 50 процентов.