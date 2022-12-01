В России выбрали главную новогоднюю елку

Главной новогодней елкой России стало 27-метровое дерево из Подмосковья

Специальная комиссия выбрала главную новогоднюю елку России. Ею стало 95-летнее дерево из Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления делами президента.

Ель растет вблизи деревни Гряды в Волоколамском городском округе. Высота дерева составляет 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах веток — 10 метров. Дерево планируют срубить 12 декабря и доставить в Кремль 14 декабря.

Главную новогоднюю елку начали искать летом. Всего было предложено 62 дерева, в шорт-лист попали 37 из них. Ель-победительницу нашли во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». Ученики вместе с лесничим заметили красивое дерево и решили измерить его параметры, которые подошли для участия в конкурсе. Дети из лесничества планируют вырастить сеянцы из шишек кремлевской елки и поставить их около школы.

В 2021 году главной елкой России стало дерево из города Щелково. Возраст ели составлял 90 лет, высота — 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.