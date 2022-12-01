В СПЧ заявили о слитых данных тысяч российских мобилизованных

Член СПЧ Кабанов заявил о слитых данных тысяч российских мобилизованных и их семей

В России неизвестные слили расширенные данные тысяч мобилизованных и их семей. Об этом заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

Кабанов указал на пост в одном из Telegram-каналов, в котором говорилось, что в свободный доступ выложили данные покупателей и заказов одного из интернет-магазинов военных товаров. В слитой базе данных якобы содержится свыше 36 тысяч записей покупателей, в которых можно найти фамилии, имена и отчества клиентов, а также их телефоны, адреса электронной почты и адреса доставки. Помимо этого, более 55 тысяч записей содержат информацию о стоимости заказов, IP-адресах и данных покупателей.

Член СПЧ возмутился тем, что утечки персональных данных не вошли в недавно утвержденный перечень ФСБ, в котором перечисляются запрещенные к свободному обороту и передаче данные. Среди них сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей.

«Даже дилетанту понятно, что эти персональные данные, о которых мы говорим, представляют куда больший интерес для враждебных спецслужб, чем диванно-аналитические прогнозы о политической обстановке, которые вошли в тот самый перечень органов госбезопасности», — сказал Кабанов.

Член СПЧ выступил за необходимость введения уголовной ответственности за подобные утечки, подчеркнув, что Совет будет продвигать эту позицию на государственном уровне.

1 декабря в силу вступил приказ ФСБ — в нем уточняется перечень сведений, который при получении иностранными источниками может быть использован против безопасности России. Передача их за рубеж может быть основанием для признания гражданина иностранным агентом. Полный список сведений включает 61 пункт, сведения в нем делятся на военные, не содержащие гостайну, и на военно-производственные, не содержащие гостайну.