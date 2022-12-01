Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:48, 1 декабря 2022Культура

Билли Айлиш прокомментировала слухи об участии в третьем сезоне «Эйфории»

Певица Билли Айлиш опровергла слухи об участии в третьем сезоне «Эйфории»

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американская исполнительница Билли Айлиш в интервью изданию Vanity Fair опровергла слухи о своем участии в третьем сезоне сериала «Эйфория».

Информация о том, что певица снимется в проекте, стала распространяться среди поклонников шоу в социальных сетях. Айлиш заявила, что предложение о съемках в сериале ей не поступало.

«[Самый большой слух обо мне — это то, что] я снимаюсь в третьем сезоне "Эйфории". Это неправда. Хотя мне бы хотелось. "Эйфория" просто огонь», — прокомментировала ситуацию певица.

Сериал «Эйфория» режиссера Сэма Левинсона рассказывает о группе старшеклассников и их жизненных проблемах, включая опыт с наркотиками и травматичные отношения. Главные роли в шоу исполнили Зендея, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини и другие.

Ранее стали известны подробности третьего сезона «Эйфории». Ожидается, что продюсер сделает шоу более драматичным и глубже раскроет главных героев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на создание во Франции трибунала над Россией
Россиянин жестоко избил жену из-за переписки
В Киеве заявили о стабилизации энергосистемы города
Макрон предрек «раскол Запада» из-за нового закона в США
Билли Айлиш прокомментировала слухи об участии в третьем сезоне «Эйфории»
Лавров оценил вероятность восстановления прежних отношений с Западом
Лукашенко заявил о сдерживании вероятного противника Белоруссии
Лавров уличил Запад в копании могилы для ОБСЕ
Губернатор увидел в песнях потомков афроамериканских рабов опасность для россиян
Российской семье выплатят миллион рублей за ожоги двухлетнего ребенка в детсаду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.