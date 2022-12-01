Билли Айлиш прокомментировала слухи об участии в третьем сезоне «Эйфории»

Певица Билли Айлиш опровергла слухи об участии в третьем сезоне «Эйфории»

Американская исполнительница Билли Айлиш в интервью изданию Vanity Fair опровергла слухи о своем участии в третьем сезоне сериала «Эйфория».

Информация о том, что певица снимется в проекте, стала распространяться среди поклонников шоу в социальных сетях. Айлиш заявила, что предложение о съемках в сериале ей не поступало.

«[Самый большой слух обо мне — это то, что] я снимаюсь в третьем сезоне "Эйфории". Это неправда. Хотя мне бы хотелось. "Эйфория" просто огонь», — прокомментировала ситуацию певица.

Сериал «Эйфория» режиссера Сэма Левинсона рассказывает о группе старшеклассников и их жизненных проблемах, включая опыт с наркотиками и травматичные отношения. Главные роли в шоу исполнили Зендея, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини и другие.

Ранее стали известны подробности третьего сезона «Эйфории». Ожидается, что продюсер сделает шоу более драматичным и глубже раскроет главных героев.