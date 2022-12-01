Международное сообщество оценило российский опыт защиты детей от киберрисков

На IGF эксперты из России представили достижения по противодействию угрозам в интернете

В столице Эфиопии Аддис-Абебе завершился очередной день 17-ого Форума по управлению интернетом (IGF), в котором принимают участие российские эксперты. Одной из ключевых тем повестки дня стала защита прав людей в цифровой среде.

Российские достижения по противодействию угрозам в интернете представила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. Она рассказала представителям международного сообщества о деятельности Альянса и Хартии «Цифровая этика детства», к которой присоединились уже более 12 тысяч организаций.

Спикер выразила обеспокоенность тем, что на данный момент 80 процентов детей в возрасте от 3 до 14 лет пользуются интернетом хотя бы раз в день, а 68% пользуются им слишком часто: «Это большой вызов для самих детей и для их родителей. Важно не только защищать детей от противоправного контента, но и предотвратить кражу их данных, эксплуатацию, вовлечение в преступные сообщества. Наши компании, как и во всем мире, предлагают свои технологические решения, приложения родительского контроля, системные режимы различных ограничений и другие материалы», - подчеркнула она.

Также Елизавета Белякова рассказала о работе Альянса над новым решением по борьбе с противоправным контентом. «В пилотной фазе работает база хэшированных данных – она позволяет платформам обмениваться хэшами и тем самым автоматизировать процесс выявления и удаления незаконного контента, который существует. Во-вторых, работать необходимо абсолютно со всеми: с детьми, с их родителями, с учителями, общественными организациями. В этом году мы провели уже более 20 мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности детей», - пояснила эксперт.

Кроме того, председатель Альянса рассказала и о других знаковых достижениях объединения: «Также мы разработали платформу цифрового доверия, где дети, подростки, взрослые могут узнать о том, как действовать, столкнувшись с различными онлайн-угрозами. Адаптировали передачи компаний Альянса на радио и телевидении под детскую аудиторию и публикуем различные обучающие материалы на своем сайте для педагогов и родителей».

Помимо этого, Елизавета Белякова отметила изменившийся характер киберрисков: если раньше их можно было купировать техническими средствами, то сейчас главные риски находятся на стыке технологических и социально-психологической сфер. К ним эксперт отнесла киберсталкинг, кибербуллинг, груминг, секстинг, темные паттерны алгоритмов и цифровую зависимость. «Наша задача - научить юных пользователей критически мыслить, работать с информацией, оценивать те риски, которые есть в сети и учить их защищать свои права в сети», – заключила председатель Альянса.

В завершение дня руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, поблагодарил его за организацию Форума, а также рассказал о проблеме фрагментации интернета в России. Он напомнил, что жители нашей страны сталкиваются с ней ежедневно: в частности, не могут пользоваться иностранными сервисами из-за проблем с платежными системами Visa и Mastercard.

