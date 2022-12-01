В ФСБ рассказали о склоняющих россиян к терроризму мошенниках с Украины

ФСБ России сообщила о звонках телефонных мошенников с Украины под видами спецслужб

В Московском регионе выросло число случаев телефонного мошенничества, причем аферисты пытаются не только завладеть денежными средствами россиян, но и склонить их к совершению террористических преступлений под предлогом оказания помощи спецслужбам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и области.

В результате оперативных мероприятий установлено, что большинство телефонных звонков поступает с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия правоохранительных органов России. Мошенники представляются сотрудниками ФСБ и служб безопасности банков. Путем психологического давления они убеждают россиян участвовать в поимке преступников. Для этого аферисты уговаривают граждан оформить кредиты и перечислить средства на якобы защищенные счета, а затем склоняют их к совершению поджогов объектов социальной инфраструктуры и автомобилей в общественных местах, рассказали в ведомстве.

В ФСБ предостерегли россиян от совершения преступлений и попросили сообщать о подобных звонках в правоохранительные органы.