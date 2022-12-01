Обваливший крипторынок миллиардер объявил себя невиновным

Reuters: глава FTX Бэнкман-Фрид отказался считать себя мошенником

Обваливший крипторынок бывший миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, чья криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в ноябре, отказался считать себя мошенником, пишет Reuters со ссылкой на заявления бизнесмена.

Бэнкман-Фрид отверг обвинения в том, что он специально перевел средства клиентов FTX на сумму 10 миллиардов долларов на счета своей компании Alameda Research. По его словам, средства пользователей оказались на счете Alameda, потому что некоторое время у FTX не было банковского счета — часть денег клиентов зачислялись на счетах второй компании Бэнкмана-Фрида, а затем переводились непосредственно на биржу. «Я никогда не пытался совершить мошенничество», — заявил опальный бизнесмен, который сейчас находится на Багамских островах.

При этом бывший глава FTX считает, что сможет без проблем вернуться в США, где против биржи развернуто расследование прокуратуры штата Нью-Йорк и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Бэнкман-Фрид не исключает, что поедет в Вашингтон на предстоящее слушание в Конгрессе по поводу краха его компании.

После решения руководства FTX подать заявление о банкротстве, ранее обладавший состоянием в 26,5 миллиарда долларов Бэнкман-Фрид лишился почти всего. По его словам, у него осталась одна работающая банковская карточка со 100 тысячами долларов на счету. Бэнкман-Фрид также подчеркнул, что сожалеет о том, что он не уделял достаточного внимания управлению рисками в компании. «В ретроспективе это кажется довольно неловким», — отметил бизнесмен.

11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании. В общей сложности FTX задолжала восемь миллиардов долларов, а руководству так и не удалось найти средства для поддержания ликвидности, сообщала The New York Times. Это событие привело к обвалу стоимости наиболее популярных криптовалют и стало крупнейшим банкротством в индустрии в этом году.

