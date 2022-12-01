Программа соцгазификации в России стала бессрочной

Правительство сделало бессрочной программу социальной газификации в России

Кабинет министров сделал бессрочной программу социальной газификации, а также распространил ее на медицинские и образовательные учреждения, сообщается в Telegram-канале российского правительства.

Таким образом, детским садам и школам, а также поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам, отделениям врачей общей практики и врачебным амбулаториям, которые находятся в газифицированных населенных пунктах, больше не придется платить за проведение газопровода до границ земельных участков, а также за само подключение зданий к газораспределительным сетям.

«Кроме того, программа, по которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан, станет бессрочной. Это позволит большему количеству граждан бесплатно провести газ до своих участков», — отмечается в сообщении.

В октябре президент России Владимир Путин поручил региональным властям выделить гражданам деньги на подключении газа. Нуждающиеся россияне должны получить в рамках социальной газификации субсидии в размере 100 тысяч рублей на покупку и подключение необходимого оборудования.