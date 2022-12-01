Генерал в отставке Михайлов рассказал о задачах вступившего в силу приказа ФСБ

Генерал в отставке Михайлов: вступивший в силу приказ ФСБ поможет избежать фейков о СВО

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что вступивший в силу 1 декабря приказ Федеральной службы безопасности России поможет избежать распространения фейков о ходе СВО и паники среди россиян. Его цитирует РИА Новости.

«Мы все время говорим о пропагандистских операциях противника, но и сами наши граждане в соцсетях распространяют много откровенно панической информации, разгоняют истерию, не задумываясь о последствиях. Считаю, что данный приказ является профилактической мерой», — рассказал он.

По мнению эксперта, приказ о сборе несекретных данных не предназначен для сотрудников СМИ и военкоров, а нужен для того, чтобы уберечь от паники «обывателей».

Также Михайлов добавил, что эффективными мерами стало бы вынесение предостережений нарушителям. Так они поймут, за совершение каких действий «могут оказаться за решеткой».

1 декабря в силу вступил приказ ФСБ — в нем уточняется перечень сведений, которые при получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России. Передача их за рубеж может быть основанием для признания гражданина иностранным агентом. Полный список сведений включает 61 пункт, сведения в нем делятся на военные, не содержащие гостайну, и на военно-производственные, не содержащие гостайну.