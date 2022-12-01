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04:39, 1 декабря 2022Из жизни

Россиянам рассказали о правильном хранении икры

Биотехнолог Макарова: испорченную икру можно узнать по запаху, слизи и горькому привкусу

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Икра рыбы требует правильных условий хранения. О том, какая температура необходима для поддержания свежести этого продукта, рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Макарова в интервью радио Sputnik.

Макарова напомнила, что температура, при которой икра не теряет своих свойств и остается безопасной для здоровья в течение долгого времени, указана в соответствующих ГОСТах. В основном — это минус четыре-шесть градусов по цельсию.

Сейчас в холодильниках бывают специальные отсеки, где можно устанавливать температуру самостоятельно. Однако если такого отделения нет, лучше не рисковать и не покупать икру заранее, советует Макарова. Специалист подчеркнула, что необходимо обращать внимание на срок годности продукта. Испорченную икру можно узнать по запаху, слизи и горьковатому привкусу.

Ранее аналитики, исходя из повышенного спроса на праздничные товары, сделали вывод, что в этот раз россияне активнее готовятся к Новому году, чем прежде. В ноябре количество покупок новогодних товаров выросло более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего такой продукции покупают в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде, а также Новосибирске.

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Юлия Мискевич
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