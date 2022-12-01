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12:44, 1 декабря 2022Культура

Режиссер рассказал о сомнениях Киры Найтли в успехе «Пиратов Карибского моря»

Актриса Кира Найтли сомневалась в успехе первого фильма «Пираты Карибского моря»

Фото: ShowBizIreland.com / Getty Images

Британская актриса Кира Найтли сомневалась, что фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003) окажется успешным. Об этом рассказал режиссер Ричард Кертис, его слова приводит ETOnline.

По словам режиссера картины «Реальная любовь» (2003), в которой снялась актриса, тогда еще 18-летняя Найтли была убеждена, что первая часть «Пиратов Карибского моря» провалится в прокате. «Она [Кира Найтли] сказала: "Я не думаю, что картину ждет успех. Это фильм о пиратах, они [такие фильмы] всегда терпят неудачу"», — вспомнил слова артистки Кертис.

Несмотря на сомнения Найтли в успехе картины, фильм собрал в прокате более 654 миллионов долларов. А его сиквел «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» стал самым прибыльным проектом во всей франшизе, заработав 1,06 миллиарда долларов.

Ранее был раскрыт предположительный бюджет фильма «Аватар: Путь воды».

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Дениза Мацаева
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