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05:10, 1 декабря 2022Экономика

Экономист рассказал о признаке приближающегося кризиса

Экономист Шульгин назвал инверсию кривой доходности гособлигаций признаком скорой рецессии

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Экономисты называют инверсию кривой доходности гособлигаций признаком скорого наступления рецессии. Однако в нынешней ситуации этот процесс можно рассматривать с другой точки зрения. О признаке приближающегося кризиса рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин в беседе с агентством «Прайм».

По словам Шульгина, этот показатель отражает ожидания рынка ставок по гособлигациям. Аналитик объяснил, что ставки по длинным бумагам выше, чем по коротким, поскольку предусматриваются долгосрочные риски. Инверсия, когда ставки по коротким бумагам выше, указывает, что инвесторы ждут замедления экономической активности в стране, что и является рецессией.

Специалист подчеркнул, что в 2023 году в Европе и Соединенных Штатах рецессия является наиболее вероятным сценарием. Но в подобном прогнозе определенную роль может сыграть Китай. При росте ВВП страны ниже одного процента «контролируемая» рецессия в западных странах может и не наступить, резюмировал Шульгин.

Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал экономический обзор на 2023 год. По данным ЕАБР, экономика России продолжит адаптироваться к новым условиям, но процесс может быть длительным. Производственно-логистические цепочки с большой вероятностью останутся нарушенными в 2023 году, в том числе из-за осложнения расчетов, что ограничит внутренний спрос.

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Юлия Мискевич
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