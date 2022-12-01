Назван единственный регион России с низкими ценами на летний отдых

TourDom: отдых на российском юге летом 2023 года обойдется дороже минимум на 10 процентов

Единственным регионом России, сохранившим низкие цены на летний отдых, назван Крым. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на представителей туротрасли.

Отмечается, что отдых на российском юге летом 2023 года обойдется отечественным туристам дороже минимум на 10 процентов. «По Краснодарскому краю у нас рост на 80 процентов. Цены на следующее лето без учета скидок будут выше на 10-20 процентов по сравнению с прошлым годом», — высказался руководитель УК «Ателика», в управлении которой находится несколько отелей в Крыму и Краснодарском крае, Алексей Высоканов.

Несколько иная ситуация в Крыму: здесь ранние продажи в одних отелях упали на 10 процентов, а на других даже на 50. При этом по многим отелям цены на 2023 год предлагаются ниже, чем прошлым летом.

Одним из действенных способов сэкономить на предстоящем отпуске — раннее бронирование, напомнили эксперты. «Мы видим повышенный интерес к акции раннего бронирования, которая также позволяет сэкономить на проживании в наших отелях летом», — отметила генеральный менеджер семейного курорта Miracleon в Анапе Ольга Кирюшина.

Ранее в ноябре специалисты Ассоциации туроператоров России предложили россиянам способ выгодно отдохнуть Абхазии и на Кубани — туры на лето 2023 года можно приобрести со скидками до 40 процентов. Так, сэкономить на отдыхе туроператоры предлагают за счет приобретения туров по акции раннего бронирования.