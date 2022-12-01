Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:01, 1 декабря 2022Среда обитания

В российском городе продадут дом семьи Михаила Круга

В Твери выставили на продажу дом семьи Михаила Круга за 11,2 миллиона рублей

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

В российском городе продадут дом семьи знаменитого шансонье Михаила Круга. Жилье находится в Твери на улице Освобождения 178, сообщает MK.RU.

Объект выставили на продажу за 11,2 миллиона рублей. Его площадь составляет 230 квадратных метров. По словам сестры музыканта Юлии, дом был построен для матери Круга и находится по соседству с его собственным жильем.

Причина продажи недвижимости неизвестна. Юлия отметила, что такое решение приняла ее дочь, которой было передано управление домом.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Шансонье получил несколько огнестрельных ранений, но смог добраться до дома соседа, который отвез его в больницу. После госпитализации музыкант скончался. Преступление оставалось нераскрытым 17 лет. В 2019 году член банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в участии в преступлении. Он заявил, что вместе с еще одним членом банды Дмитрием Веселовым собирался ограбить дом Круга по указанию тверского криминального авторитета.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Путин назвал число нуждающихся в психологе россиян
Сторонника запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир» осудили на 17 лет колонии
Хакеры нашли способ угона автомобиля с помощью VIN-кода
В России пригрозили США ответными мерами за нарушение контроля за вооружениями
Кинолог назвал нуждающиеся в зимней одежде породы собак
Миронов предложил переименовать Волгоград обратно в Сталинград
В Совфеде заявили о сходстве Литвы с провинцией НАТО и ЕС
В Кремле отреагировали на публикации о якобы готовящихся перестановках в кабмине
Минюст опубликовал единый реестр иноагентов
Стала известна цена подарка Филиппа Киркорова на 11-летие дочери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.