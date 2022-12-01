В российском городе продадут дом семьи Михаила Круга

В Твери выставили на продажу дом семьи Михаила Круга за 11,2 миллиона рублей

В российском городе продадут дом семьи знаменитого шансонье Михаила Круга. Жилье находится в Твери на улице Освобождения 178, сообщает MK.RU.

Объект выставили на продажу за 11,2 миллиона рублей. Его площадь составляет 230 квадратных метров. По словам сестры музыканта Юлии, дом был построен для матери Круга и находится по соседству с его собственным жильем.

Причина продажи недвижимости неизвестна. Юлия отметила, что такое решение приняла ее дочь, которой было передано управление домом.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Шансонье получил несколько огнестрельных ранений, но смог добраться до дома соседа, который отвез его в больницу. После госпитализации музыкант скончался. Преступление оставалось нераскрытым 17 лет. В 2019 году член банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в участии в преступлении. Он заявил, что вместе с еще одним членом банды Дмитрием Веселовым собирался ограбить дом Круга по указанию тверского криминального авторитета.