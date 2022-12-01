Парикмахер назвала визуально омолаживающее окрашивание волос для женщин

Парикмахер Инанч Эмир назвала балаяж и babylights визуально омолаживающим окрашиванием

Креативный директор салона Inanch, парикмахер Инанч Эмир из Лондона, Англия, назвала визуально омолаживающее окрашивание. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, с возрастом форма лица, а также тон и текстура кожи могут меняться, поэтому важно подбирать укладку и оттенок прядей в соответствии с произошедшей трансформацией. Она призвала женщин среднего возраста отказаться от черного цвета и отдавать предпочтение окрашиванию в техниках балаяж и babylights.

В то же время улучшить внешний вид поможет окрашивание money pieces, в рамках которого обрамляющим лицо прядям придается более светлый оттенок, добавила парикмахер.

В ноябре мастер-колорист Джанеса Морера назвала лучшую технику окрашивания для седых волос. Стилист рассказала, что при закрашивании седины необходимо ориентироваться на природный цвет прядей.