Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:40, 1 декабря 2022Ценности

Парикмахер назвала визуально омолаживающее окрашивание волос для женщин

Парикмахер Инанч Эмир назвала балаяж и babylights визуально омолаживающим окрашиванием

Фото: Shutterstock

Креативный директор салона Inanch, парикмахер Инанч Эмир из Лондона, Англия, назвала визуально омолаживающее окрашивание. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, с возрастом форма лица, а также тон и текстура кожи могут меняться, поэтому важно подбирать укладку и оттенок прядей в соответствии с произошедшей трансформацией. Она призвала женщин среднего возраста отказаться от черного цвета и отдавать предпочтение окрашиванию в техниках балаяж и babylights.

В то же время улучшить внешний вид поможет окрашивание money pieces, в рамках которого обрамляющим лицо прядям придается более светлый оттенок, добавила парикмахер.

В ноябре мастер-колорист Джанеса Морера назвала лучшую технику окрашивания для седых волос. Стилист рассказала, что при закрашивании седины необходимо ориентироваться на природный цвет прядей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Путин назвал число нуждающихся в психологе россиян
Фейковые гладиаторы в Италии вымогали деньги у туристов и попались полиции
Сторонника запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир» осудили на 17 лет колонии
Хакеры нашли способ угона автомобиля с помощью VIN-кода
В России пригрозили США ответными мерами за нарушение контроля за вооружениями
Кинолог назвал нуждающиеся в зимней одежде породы собак
Миронов предложил переименовать Волгоград обратно в Сталинград
В Совфеде заявили о сходстве Литвы с провинцией НАТО и ЕС
В Кремле отреагировали на публикации о якобы готовящихся перестановках в кабмине
Минюст опубликовал единый реестр иноагентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.