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14:26, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

22-летняя российская блогерша попала в реанимацию

Российская блогерша Лунаком попала в реанимацию с подозрением на инсульт

Фото: Страница Эвелины Тархановой во «ВКонтакте»

Российская блогерша Лунаком (настоящее имя — Эвелина Тарханова) попала в реанимацию. Об этом она сообщила в минувшую среду, 30 ноября, в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Лунаком рассказала, что сначала у нее началась головная боль, после чего появилось чувство тошноты. По словам 22-летней блогерши, такое состояние сохранялось в течение нескольких часов, и в результате она решила вызвать скорую.

Тарханова заявила, что прибывшие врачи заподозрили у нее инсульт. В соцсети блогерша опубликовала снимок, сделанный в машине скорой помощи. Она уточнила, что ее забрали в реанимацию.

Лунаком — российская TikTok-блогерша. На ее аккаунт в соцсети сегодня подписано 5,2 миллиона человек. Также у нее есть страница Instagram, за которой следят 1,6 миллиона человек. Тарханова также является ведущей YouTube-проекта «Пушка», в котором она берет интервью у популярных блогеров.

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Олег Давыдов
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