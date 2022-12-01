Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 1 декабря

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий Украине по состоянию на четверг, 1 декабря. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки: передвижение обеих сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Среди успехов российских военнослужащих — уничтожение установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой народной республики (ДНР), а также двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Отдельно представитель Минобороны генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении трех складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Вольное Поле в ДНР и Орехов в Запорожской области.

По сообщению Конашенкова, Вооруженные силы России отбили атаки ВСУ на всех направлениях: краснолиманском, купянском, южно-донецком и донецком. Суммарно на этих направлениях уничтожено около 150 солдат противника.

По уточненным данным оборонного ведомства на 1 декабря, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс и 6930 танков противника.