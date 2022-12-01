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14:05, 1 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 1 декабря
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий Украине по состоянию на четверг, 1 декабря. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки: передвижение обеих сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Среди успехов российских военнослужащих — уничтожение установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой народной республики (ДНР), а также двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Отдельно представитель Минобороны генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении трех складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Вольное Поле в ДНР и Орехов в Запорожской области.

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По сообщению Конашенкова, Вооруженные силы России отбили атаки ВСУ на всех направлениях: краснолиманском, купянском, южно-донецком и донецком. Суммарно на этих направлениях уничтожено около 150 солдат противника.

По уточненным данным оборонного ведомства на 1 декабря, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс и 6930 танков противника.

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Марк Леонов
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