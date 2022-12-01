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19:41, 1 декабря 2022Из жизни

Бывший британский полицейский рассказал о реальных угрозах в адрес Меган Маркл

Independent: Меган Маркл получала множество реальных угроз в свой адрес

Фото: Toby Melville / Reuters

Бывший глава отдела по борьбе с терроризмом британской полиции Нил Басу рассказал, что британская полиция расследовала множество реальных угроз, которые поступали в адрес Меган Маркл. Об этом сообщает Independent.

Басу подчеркнул, что угроза жизни жены принца Гарри была абсолютно реальной. Дела многих подозреваемых были рассмотрены в суде. «Если бы вы видели, какие угрозы ей писали, и получали такое (...), вы бы все время чувствовали себя в опасности», — заявил экс-полицейский. Он подчеркнул, что по фактам угроз вели расследования целые команды специалистов.

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Маркл быстро стала объектом огромного количества расистских и сексистских оскорблений после того, как общественности в 2016 году стало известно о ее отношениях с принцем Гарри. Опасения за безопасность пары стали особенно острыми с момента, когда она отошла от королевских обязанностей. В интервью Опре Уинфри Маркл заявила, что лично умоляла королевскую семью не снимать охрану со своего мужа.

В 2018 году произошел случай, который расследовался полицией как преступление на почве расизма. Паре прислали белый порошок, в котором, как утверждалось, содержались споры сибирской язвы. На следующий год два неонациста сели в тюрьму после подстрекательства к террористическим атакам на различные цели, в том числе на принца Гарри, которого назвали «предателем расы».

Ранее сообщалось, что 83-летнюю леди Сьюзан Хасси, фрейлину покойной королевы Великобритании Елизаветы II и крестную мать принца Уильяма, обвинили в расизме и вынудили уйти из Букингемского дворца. Хасси подошла к темнокожей исполнительному директору благотворительной организации Sistah Space Нгози Фулани во время приема, поправила ее волосы, чтобы увидеть имя, написанное на бейдже, а затем начала интересоваться ее происхождением.

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Алиса Дмитриева
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