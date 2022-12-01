Сторонника запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир» осудили на 17 лет колонии

В Ростове-на-Дону суд дал 17 лет стороннику террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы сторонника запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Марлена Мустафаева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в организации террористической деятельности и приготовлении к насильственному захвату власти. Первые три года он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима.

Суд установил, что Мустафаев в 2017 году с сообщниками создал в Крыму структурное подразделение террористической организации, занимался пропагандой ее деятельности среди местных жителей и вербовал их.

Подсудимый также проводил конспиративные собрания членов ячейки, на которых изучалась идеология «Хизб ут-Тахрир».