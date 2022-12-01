Украинский военнопленный рассказал о наказаниях в ВСУ

Украинский пленный Лазаренко: командование ВСУ наказывает солдат рытьем окопов и блиндажей

Военнопленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко в беседе с РИА Новости рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) дисциплинарно наказывает подразделения мобилизованных их отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы.

Лазаренко сообщил, что с апреля служил в глубоком тылу в Харьковской области, однако после нескольких конфликтов с применением оружия и неосторожным обращением с боеприпасами некоторых солдат командование в ноябре отправило всю роту 125-го батальона ТРО в Луганскую народную республику (ЛНР) на участок фронта вдоль трассы Сватово-Кременная.

По словам Лазаренко, он и его сослуживцы рыли блиндажи и окопы на переднем крае, нередко попадая под обстрел российской артиллерии.

Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал о чрезвычайно низком уровне подготовки в ВСУ. По его словам, с марта в их подразделении было лишь одно занятие по тактике, а бойцов всего три раза возили на стрельбище.



