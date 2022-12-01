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20:20, 1 декабря 2022Забота о себе

Переехавшая в Барселону россиянка сравнила бьюти-сервис России и Испании

Блогер Бердова назвала низким качество бьюти-сервиса в Испании по сравнению с российским

Фото: Korie Cull / Unsplash

Бьюти-сфера в России и в европейских странах кардинально отличается. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. Она сравнила качество сервиса в разных странах и назвала главные недостатки европейских салонов красоты.

«Когда я только переехала и спросила у местных девочек, куда здесь пойти на маникюр, все крикнули: "только не к испанкам". Качественно для них и для нас — это очень разные понятия. И поверьте, они удивятся, когда вы будете недовольны неровному лаку. Но благодаря огромному русскому и украинскому комьюнити и в Испании можно найти своего мастера. Так вышло, что я здесь даже встретила мастера педикюра, к которой ходила много лет назад в России. А она, оказывается, уже здесь», — поделилась опытом россиянка.

Это не миф, не легенда, это правда — с бьюти-сферой там сложнее. Мне даже пришлось перестать наращивать ресницы и покрывать ногти гелем, перешла на натуральный лак и обычный маникюр. Кстати, есть в этом и плюс. «Европеизировалась», как говорится

Алена Бердоваавтор Telegram-канала о жизни в Европе

Сейчас в Испании стало очень много «русских салонов». Их открывают либо бывшие мастера, эмигрировавшие из России или Украины, либо бывшие управленцы, отметила Алена Бердова.

«Такое количество внезапно выросших салонов с «русским сервисом» породило инициативу и среди испанского бизнеса. Одна каталонка открыла салон, где работают мастера филиппинки. Туда тоже начали наведываться и русские клиенты. Однажды она сказала даже, что, когда берет нового мастера, просит русскую клиентку «опробовать» его, и дать обратную связь. А во Франции в некоторых салонах есть даже отдельный вид маникюра «по-русски». Это значит более скрупулезный и длительный. И более дорогой», — рассказала она.

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Что касается цен, то в Барселоне стоимость маникюра и педикюра с нынешним курсом евро теперь даже чуть ниже, чем в Москве, отметила Алена Бердова.

«Требования к мастеру здесь, конечно, не такие — ниже. Уровень сервиса другой, ниже, но заметно растет. Открываются салоны уровня элит и бизнес. Если раньше тяжело было найти укладку дороже 30 евро, то теперь есть и салоны, где моют голову за 60-70 евро. Для Барселоны это дороговато, но клиенты есть. А значит, что есть спрос», — заключила блогер.

Ранее дерматолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала о влиянии длительного ношения маникюра на состояние ногтей.

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Варвара Кошечкина
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