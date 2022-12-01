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16:00, 1 декабря 2022Мир

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус высказался о возможных переговорах Запада с Россией

Экс-глава ЦРУ Петреус: Запад проведет переговоры с РФ при завершении конфликта на Украине

Фото: Vadim Ghirda / AP

Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус заявил, что страны Запада планируют подключиться к переговорам Москвы и Киева после завершения конфликта на Украине. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <...> Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. <...> Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — цитирует издание Петреуса .

Также генерал заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз будут продолжать оказывать Киеву финансовую и военную поддержку. Помимо этого, как отметил Дэвид Петреус, в отношении России продолжится экономическое давление.

Ранее Петреус высказался о возможном участии сил США в конфликте на Украине. В интервью французскому изданию L'Express, он заявил, что Америка или другие страны могут отреагировать на происходящее «тем или иным образом», однако с большей вероятностью — в качестве многонационального контингента под руководством Вашингтона, а не как сила НАТО.

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Алина Хасанбекова
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