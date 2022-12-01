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06:57, 1 декабря 2022Россия

Россияне обрадовались длинным новогодним каникулам

SuperJob: 62% россиян рады длительным новогодним каникулам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новогодние каникулы продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Такому большому числу выходных обрадовались 62 процентов россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие 1600 респондентов. «По их [опрошенных] мнению, это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими», — следует из результатов опроса. 13 процентов оценили продолжительный новогодний отдых отрицательно. Также 18 процентов признались, что им это безразлично.

Женщины оценили длительных новогодних каникул положительно — 67 процентов. Россияне до 34 лет положительно оценивают девять нерабочих дней чаще старшего поколения (66 против 58 процентов среди тех, кто старше 45).

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам: тех, кто одобряет большое количество выходных подряд, стало на 13 процентов больше. Число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню, говорится в исследовании.

Ранее аналитики, исходя из повышенного спроса на праздничные товары, сделали вывод, что в этот раз россияне активнее готовятся к Новому году, чем прежде. В ноябре количество покупок новогодних товаров выросло более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего такой продукции покупают в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде, а также Новосибирске.

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Юлия Мискевич
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