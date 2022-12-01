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18:28, 1 декабря 2022Россия

Ветеран из знаменитой 9-й роты погиб под Херсоном

Baza: воевавший в составе 9-й роты в Афганистане ветеран погиб под Херсоном
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Воевавший в составе знаменитой 9-й роты в Афганистане ветеран Александр Артемьев погиб под Херсоном. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

56-летний россиянин в августе отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). По словам родственников, Арсеньев не хотел смотреть, как на Украине «умирают молодые пацаны», и хотел их защитить.

Его отправили на херсонское направление. 30 сентября во время одного из боев в его окоп прилетел танковый снаряд. Арсеньев хотел спасти товарища, но осколок попал ему в спину. Сослуживец получил ранение в руку, а афганец погиб. Спасенный товарищ и рассказал семье Арсеньева о его гибели.

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Тело ветерана Афганистана доставили в Москву и похоронили. Его представили к ордену Мужества.

Погибший под Херсоном Артемьев служил в Афганистане с 1984 года, но незадолго до боя за высоту 3234 у него закончилась служба и он вернулся домой, отмечает Baza.

Бой у высоты 3234 — один из самых известных эпизодов войны в Афганистане — начался 7 января 1988 года. Тогда афганские моджахеды предприняли атаку на высоту с целью открыть себе доступ к дороге Гардез — Хост.

9-я рота насчитывала 39 человек, им противостояли от 200 до 400 моджахедов, однако советские солдаты выполнили свою задачу — противнику не удалось прорваться к дороге и прервать движение автоколонн. В 9-й роте шесть человек погибли, еще 28 были ранены. Потери атакующей стороны неизвестны.

В 2005 году режиссер Федор Бондарчук снял о боях на высоте 3234 фильм «9 рота», в нем главные роли исполнили Алексей Чадов, Артур Смольянинов и Константин Крюков. Сюжет картины во многом отличался от реальных событий, за что подвергался критике.

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Анна Щербакова
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