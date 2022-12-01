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01:42, 1 декабря 2022Россия

Водителей шумных мотоциклов захотели штрафовать

«Известия»: водителей шумных авто и мотоциклов будут штрафовать на 5-30 тысяч рублей

Фото: Александр Манзюк / «Коммерсантъ»

Владельцев чересчур шумных автомобилей и мотоциклов в России захотели штрафовать. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты Мосгордумы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на депутата ГД Сергея Чепикова.

По его словам, комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству планирует 5 декабря рассмотреть проект поправок в КоАП РФ, касающийся штрафов для водителей, чьи машины нарушают ночной решим тишины.

Законодатели предлагают штрафовать «за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств» на сумму от 5 до 30 тысяч рублей. Размер штрафа будет зависеть от мощности двигателя, пояснили в Мосгордуме. Само транспортное средство будут отправлять на штрафстоянку.

Вычислять громких водителей намерены с помощью специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащенных средствами измерения уровня шума. Однако в пока есть только опытные образцы подобных приборов.

Эксперты подчеркивают, что при реализации этой инициативы необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить ошибочной фиксации нарушений.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2023 года ГИБДД начнет штрафовать водителей за шины не по сезону. При этом регионы смогут увеличивать временной промежуток действия ограничений в зависимости от географического положения и метеоусловий.

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Марина Совина
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