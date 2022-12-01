Киберэксперт порекомендовал скрывать геолокацию на смартфоне

Киберэксперт Степанов: в целях безопасности следует периодически отключать геолокацию

Мобильные устройства хранят в себе большое количество информации, которая по неосторожности пользователя может попасть в руки злоумышленников. В каких случаях геолокацию лучше скрыть, рассказал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил киберэксперт, информация о геолокации устройства состоит из данных сотовых вышек, подключений Wi-Fi, фотографий и хранится в облачных хранилищах. Отмечается, что это позволит мошенникам вычислить местонахождение и иные персональные сведения.

В целях безопасности следует периодически отключить геолокацию — сделать это можно в настройках смартфона, порекомендовал Степанов.

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