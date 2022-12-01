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03:47, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

Киберэксперт порекомендовал скрывать геолокацию на смартфоне

Киберэксперт Степанов: в целях безопасности следует периодически отключать геолокацию

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мобильные устройства хранят в себе большое количество информации, которая по неосторожности пользователя может попасть в руки злоумышленников. В каких случаях геолокацию лучше скрыть, рассказал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил киберэксперт, информация о геолокации устройства состоит из данных сотовых вышек, подключений Wi-Fi, фотографий и хранится в облачных хранилищах. Отмечается, что это позволит мошенникам вычислить местонахождение и иные персональные сведения.

В целях безопасности следует периодически отключить геолокацию — сделать это можно в настройках смартфона, порекомендовал Степанов.

Ранее директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов предупредил россиян о частом виде мошенничества в мессенджере Telegram: «Один из способов мошенничества — это рассылка фейковых сайтов по сбору данных пользователей».

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Юлия Мискевич
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