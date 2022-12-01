Россиянка рассказала о преследующем ее несколько месяцев незнакомце

Россиянка Анастасия Дятлова рассказала об угрожающем ей с 17 сентября незнакомце

Россиянка Анастасия Дятлова пожаловалась, что несколько месяцев ее преследует неизвестный мужчина — он пишет ей, ее знакомым, родителям, обещая жестоко убить девушку, сделав при этом своей женой. Об этом девушка рассказала «Ленте.ру».

«Неизвестный написал 22 мая моей подруге с вопросом о том, есть ли у меня парень, — рассказала Анастасия. — После ее отказа предоставлять личную информацию, мягко говоря, он начал обзывать ее девушкой легкого поведения и так далее. Так он какое-то время писал всем подряд из моего окружения, а вскоре добрался до меня. Написал мне в личный аккаунт в Telegram при том, что там ни номера телефона, ни ника. Угрожает он мне с 17 сентября до сих пор».

Путанные и пугающие сообщения поступают и девушке, и ее родителям. Материи Анастасии он пообещал «уничтожить ее дочь», добавив, что хочет видеть девушку своей женой и матерью их общих детей. При этом на очный контакт преследователь не выходит, уточняя, что ни к чему хорошему для его жертвы это не приведет.

«Я пыталась вывести его на откровенный разговор, выяснить, зачем ему все эти обзывательства и угрозы в мой адрес. Он отвечает одно: "Я весь изуродован. Ты никогда не будешь моей женой. Как мне смотреть на других девушек? Убью тебя и себя и будем вместе навсегда". Я его не знаю, сам он пишет, что когда решит меня убить — подойдет, а я даже не пойму, что это он», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Сообщения преследователя Личный архив героини

В полицию она обратилась почти сразу и просила осудить неизвестного по административным статьям «Клевета» и «Неприкосновенность частной жизни», однако все заявления, по словам девушки, сначала были отклонены.

Издание «Осторожно, Москва» сообщило, что после публикаций в СМИ с Анастасией связался следователь. Было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», преследователя начали искать.

Ранее основательница бренда 12 Storeez Марина Голомаздина пожаловалась на опасное преследование незнакомца. Пост на эту тему она опубликовала в личном Telegram-канале, насчитывающем 47,3 тысячи подписчиков.

Российский дизайнер рассказала, что неизвестный мужчина угрожает ее семье, а также пишет оскорбления и публикует порнографические фото и видео в комментариях под ее публикациями в указанной соцсети. «Меня и нашу семью преследует невменяемый человек. Он угрожает. Пишет гадости. Бесконечно звонит», — пояснила она.