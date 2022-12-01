Державшие дочь на цепи многодетные родители из России предстанут перед судом

В Минусинске державшие 13-летнюю дочь на цепи многодетные родители предстанут перед судом

В Красноярском крае многодетные родители из Минусинска, державшие 13-летнюю дочь на цепи якобы в воспитательных целях, предстанут перед судом. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

40-летней женщине и ее 43-летнему мужу вменяют совершение преступлений по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка») УК РФ. Они признали вину в содеянном. Отец сейчас находится в СИЗО, а мать под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, с мая по июль 2022 года они, находясь у себя дома в поселке Зеленый Бор, цепью привязывали девочку к трубе отопления, если та возвращалась с прогулок позже разрешенного ими времени.

Известно, что у родителей есть еще пятеро несовершеннолетних детей — 4, 11, 12, 14 и 17 лет, сейчас они находятся в соцучреждении.