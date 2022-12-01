Сообщение о выдаче повесток работникам сахарного завода оказалось недостоверным

Информация о выдаче повесток работникам сахарного завода на Урале оказалась недостоверной

Сообщение о том, что работникам Челябинского сахарного завода выдали повестки в военкомат прямо на предприятии, оказалось недостоверным.

Ранее в ноябре Telegram-канал SOTA со ссылкой на источник на Челябинском сахарном заводе написал, что работникам предприятия непосредственно на производстве через руководство вручили мобилизационные повестки с требованием явки в военкомат. К посту канал приложил фотографию повестки, которую якобы вручили одному из работников завода.

Рассмотрев «повестку», можно заметить ее некорректную форму. В частности, повестка является образцом документа из Приложения 30 к Приказу Минобороны России от 2 октября 2007 года №400. Этот документ регламентировал призыв граждан, не пребывающих в запасе.

Кроме того, в «повестке» в слове «года» допущена ошибка — написано «2022 годна». Также в документе неправильно указано название военкомата Советского и Центрального районов Челябинска Челябинской области и неверно подделана подпись военного комиссара Максима Маслова.

Информация о том, что работникам Челябинского сахарного завода вручили повестки прямо на предприятии, не распространилась в СМИ, однако активно публиковалась в соцсетях, в частности, во «ВКонтакте». Так, об этом писали группы «Волна позитива и не только», «Черная книга капитализма», а также пользовательница Юлия Мишкина.