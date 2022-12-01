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20:36, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» объяснила рост числа браков в России

Телеведущая Роза Сябитова связала рост числа браков в России со «сложными временами»

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова объяснила, почему россияне стали чаще вступать в брак. Своим мнением она поделилась в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Сябитова связала рост числа браков в стране со «сложными временами». «Когда возникают сложные времена, все сразу вспоминают о семье. В семье ждут, семья поддержит. Конечно, люди, даже те, которые критиковали и семейные традиции, и брак со штампом в паспорте, они почему-то включают мозг и женятся», — высказалась она.

Телеведущая добавила, что то, что россияне стали чаще вступать в браки, — это «чистая психология от природы».

Ранее СМИ со ссылкой на Росстат сообщили, что за десять месяцев 2022 года в России отношения узаконила 741 441 пара. Это на 24 444 больше, чем за тот же период 2021 года. Чаще всего в брак вступали в Северо-Западном федеральном округе, реже всего женились в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Олег Давыдов
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