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20:11, 1 декабря 2022Мир

Турция призвала США к пониманию из-за возможной операции в Сирии

Министр обороны Турции Акар призвал США к пониманию перед возможной операцией в Сирии

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал США проявить понимание в преддверии возможной военной операции Анкары в Сирии. Просьба прозвучала после того, как Вашингтон раскритиковал турецкие власти за подготовку к боевым действиям, пишет Telegram-канал «Повестка дня Турции».

«США попросили нас провести переоценку. Мы передали им свои опасения и мысли и попросили их сдержать свои обещания. Мы подчеркнули, что они должны нас понять», — рассказал Акар журналистам.

Как отмечает агентство Anadolu, министр также провел телефонный разговор с коллегой из США Ллойдом Остином. В ходе разговора Акар подчеркнул, что единственной мишенью операций являются террористы, а турецкие военные не будут причинять вреда силам коалиции или гражданскому населению.

По словам источников издания Al Jazeera, Турция установила срок, в который формирования «Сил демократической Сирии» (SDF) должны выйти из городов Телль-Рифъат, Манбидж и Айн-эль-Араб, расположенных в сирийской провинции Алеппо.

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Елизавета Наумова
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