Сестра невесты произнесла неожиданный тост и испортила свадьбу

Reddit: сестра невесты заявила о худших временах жениха и испортила свадьбу

Пользователь Reddit поделился историей о том, как сестра его невесты произнесла неожиданный тост и испортила свадьбу. Он рассказал, что его родственница начала зачитывать на торжестве его личную записку, написанную в тяжелый период жизни, из-за чего он был вынужден временно покинуть праздник.

Автор поста написал, что недавно женился. По его словам, свадьба проходила хорошо, пока тост не начала говорить сестра его жены. «Она начала зачитывать мою личную заметку, в которой я писал о самом ужасном времени моей жизни», — пожаловался он.

В записке герой истории говорил о том, как во время пандемии потерял большую часть своих сбережений из-за бизнеса, который открыл в конце 2019 года, пережил предательство друзей и столкнулся с проблемами со здоровьем. Мужчина также писал о том, что встретил тогда свою будущую жену, которая помогла ему справиться со всеми проблемами. «Я подробно описал свои чувства и рассказал, что только моя жена держала меня на плаву», — вспомнил он и добавил, что его супруга знала об этом тексте, но никогда его читала.

«Сестра моей жены зачитала записку перед всеми гостями — и не только абзац про мою жену, но и все остальное. Мне было так стыдно. Сестра жены стала плакать и сказала, что наша любовь все преодолеет», — пересказал случившееся автор. По его словам, стыд от тоста родственницы заставил его уйти от гостей и закурить. «Когда я вернулся, все ели и танцевали, а я чувствовал себя ужасно», — признался он.

Мужчина отметил, что поговорил о случившемся с сестрой жены. Он сказал ей, что чувствует себя оскорбленным тем, что она каким-то образом получила его личную записку и не только прочитала ее, но и поделилась ею со всеми. «Это больно, потому что память о свадьбе испорчена ее речью и моей реакцией. Она ответила, что хотела поделиться прекрасным образом нашей любви и не видела в этом ничего плохого», — написал рассказчик и добавил, что девушка не попросила прощения.

В комментариях под постом пользователи осудили сестру жены автора за неуместный поступок. По мнению большинства, девушка не должна была читать чужие личные записи, и тем более озвучивать их содержание перед гостями на свадьбе.