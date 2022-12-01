Власти признали проблемы в строительстве альтернативы зерновым портам Балтики

РБК: строительство альтернативы зерновым портам Балтики в Ленобласти отложили на год

Строительство морского Высоцкого зернового терминала в Ленинградской области России, благодаря которому можно будет перенаправить сельскохозяйственные грузы из прибалтийских портов в российские в обход недружественных стран, откладывается на год. Запуск проекта изначально был запланирован на конец 2023 года, сообщает РБК.

Информацию о задержке подтвердили власти страны. Трудности в реализации проекта признали оператор вагонов-зерновозов «Технотранс» Виктора Чуйкина, сооснователя «Русагротранса», и депутат Госдумы Сергей Лисовский — они направили письмо с соответствующим предупреждением губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.

Причиной переноса старта проекта стали проблемы с Ленинградской областной электросетевой компанией (ЛОЭСК), пояснил Лисовский. Согласно письму депутата, компания не согласовала ряд технических решений, выставила особые финансовые и технические условия создания терминала, а также отказалась заключать договор на подачу электроэнергии. В ЛОЭСК ответили, что дважды направляли необходимые документы «Технотрансу», однако оператор их не вернул. В итоге разногласия между компаниями разрешены не были, поэтому «Технотранс» начал строить собственный энергетический центр. Строительству альтернативного терминала также мешают проблемы с арендой земли. Предоставленная для строительства площадь составляет 54 гектара, однако использовать некоторые участки земли оказалось невозможным.

Чуйкин описал проблемы со строительством словами «не стоят и выеденного яйца». «Представьте, что вы договорились построить аэропорт со взлетной полосой 3000 метров, но позже ее центральную часть власти решили отдать под автостоянку», — привел пример он. По его мнению, проекту «Технотранса» препятствует порт Высоцкий (60 процентов которого принадлежит кинопродюсеру Владимиру Павлову, 40 процентов — бизнесмену Тамазу Цквитишвили), который сейчас занимается перевалкой угля, но решил построить свой зерновой терминал. Чуйкин считает, что такая ситуация приведет к монополии в порту, пострадают местные производители и экспортеры зерна, что негативно скажется на конкурентоспособности продукции.

Необходимость альтернативы портам Прибалтики указана в долгосрочной стратегии развития зернового комплекса России до 2035 года. В настоящее время большая часть (93 процента) российского экспорта зерна идет через порты Азово-Черноморского бассейна. Через российские порты на Балтике, согласно указу, должно поставляться почти в 20 раз больше зерна, чем в настоящее время. При этом опрошенные изданием эксперты считают развитие мощностей по перевалке зерна на северо-западе России экономически нецелесообразным, поскольку они неконкурентоспособны по сравнению как с портами российского юга, так и с портами стран Прибалтики.

В октябре-ноябре экспорт зерна из России вырос почти в полтора раза в годовом выражении. С 1 октября по 14 ноября 2022 года Россия поставила по морю 6,53 миллиона тонн зерна и других продуктов питания, а за аналогичный период 2021 года ей удалось продать за рубеж 4,59 миллиона тонн. Росту продаж способствует высокий спрос на зерно на мировом рынке и конкурентоспособные цены, предлагаемые российскими поставщиками.

